Результаты матчей 27-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 22 марта, завершился 27-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 27-го тура Бундеслиги:
Пятница, 20 марта:
«РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм» — 5:0.
Суббота, 21 марта:
«Хайденхайм» – «Байер» — 3:3;
«Кёльн» – «Боруссия» Мёнхенгладбах — 3:3;
«Бавария» – «Унион» — 4:0;
«Вольфсбург» – «Вердер» — 0:1;
«Боруссия» Дортмунд – «Гамбург» — 3:2.
Воскресенье, 22 марта:
«Майнц» – «Айнтрахт» Франкфурт — 2:1;
«Санкт-Паули» – «Фрайбург» — 1:2;
«Аугсбург» – «Штутгарт» — 2:5.
Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Бавария» (70).