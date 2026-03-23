Результаты матчей 27-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 22 марта, завершился 27-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 27-го тура Бундеслиги:

Пятница, 20 марта:

«РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм» — 5:0.

Суббота, 21 марта:

«Хайденхайм» – «Байер» — 3:3;
«Кёльн» – «Боруссия» Мёнхенгладбах — 3:3;
«Бавария» – «Унион» — 4:0;
«Вольфсбург» – «Вердер» — 0:1;
«Боруссия» Дортмунд – «Гамбург» — 3:2.

Воскресенье, 22 марта:

«Майнц» – «Айнтрахт» Франкфурт — 2:1;
«Санкт-Паули» – «Фрайбург» — 1:2;
«Аугсбург» – «Штутгарт» — 2:5.

Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Бавария» (70).

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
