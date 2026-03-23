Дзюба кричал на Митрюшкина, Батраков посылал «сердца» на трибуну. Фото победы «Локомотива»

22 марта на стадионе «РЖД Арена» в Москве прошёл матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал «Акрон». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Цыганок. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 5:1.

Счёт в матче на седьмой минуте открыл защитник хозяев Сесар Монтес. На 14-й минуте нападающий гостей Кевин Аревало забил ответный гол. До перерыва игроки «Локомотива» довели счёт до разгромного, отправив в ворота «Акрона» ещё четыре мяча. Отличились Александр Руденко, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Воробьёв и Алексей Батраков. Во втором тайме, на 70-й минуте, был удалён защитник «Акрона» Родригу Эшковал. За то же нарушение правил был назначен штрафной, который реализовал Николай Комличенко, но гол не был засчитан из-за фола в атаке.