Результаты матчей 29-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 22 марта, завершился 29-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Пятница, 20 марта:

«Вильярреал» – «Реал Сосьедад» – 3:1.

Суббота, 21 марта:

«Эльче» – «Мальорка» – 2:1;

«Эспаньол» – «Хетафе» – 1:2;

«Осасуна» – «Жирона» – 1:0;

«Леванте» – «Овьедо» – 4:2;

«Севилья» – «Валенсия» – 0:2.

Воскресенье, 22 марта:

«Барселона» – «Райо Вальекано» – 1:0;

«Сельта» – «Алавес» – 3:4;

«Атлетик» Бильбао – «Бетис» – 2:1;

«Реал» Мадрид – «Атлетико» Мадрид – 3:2.

После 29 встреч испанского чемпионата «Барселона» набрала 73 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на четыре очка. В топ-4 также входят «Вильярреал» (58 очков) и мадридский «Атлетико» (57).