«Это скандал, это позор». Клубное ТВ «Реала» — об удалении Вальверде в матче с «Атлетико»

Клубное ТВ «Реала» раскритиковало удаление полузащитника Федерико Вальверде в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (3:2). Футболист был удалён на 77-й минуте матче.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33'     1:1 Винисиус Жуниор – 52'     2:1 Вальверде – 55'     2:2 Молина – 66'     3:2 Винисиус Жуниор – 72'    
Удаления: Вальверде – 77' / нет

«Это скандал, это позор — этим всё сказано. Это очевидное нарушение на жёлтую карточку, всё предельно ясно. Но если вспомнить, что произошло в Памплоне, можно понять, почему VAR не вмешался.

Сейчас будут говорить, что проблема клубного ТВ «Реала», что выпускаем такие видео. Мы делаем это, чтобы показать: это ни при каких условиях не красная карточка, это классический эпизод на «жёлтую». Баэна касается мяча, уводит его, поэтому Вальверде до него не дотягивается. Он не пытался испортить дерби — он пытался навредить «Реалу», а это не одно и то же. Потом будет «Время оправданий», где, возможно, даже согласятся с судьёй. Уверен, что этот эпизод постараются оправдать и скажут, что и арбитр, и VAR приняли правильное решение. Но так быть не должно — за такое нельзя удалять игрока. Затем начнут рассказывать разные вещи: про интенсивность, про отсутствие мяча. Но мяч был, просто Вальверде не смог до него дотянуться, потому что Баэна сыграл первым», — приводит слова клубного ТВ «Реала» Yahoo Sports.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 69 очков.

