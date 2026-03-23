«Добавить нечего». Аршавин выделил игрока, который перерос уровень РПЛ

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о перспективе атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Российской Премьер-Лиге.

«Что про него можно сказать? Он показывает стабильно свой уровень многие годы. Добавить нечего. Очень сильный игрок, который, наверное, перерос ту лигу, в которой выступает», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отметился 16 результативными передачами. Действующее соглашение с краснодарской командой рассчитано до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн.

