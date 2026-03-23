Соболев, Кордоба и Литвинов — в сборной 22-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 22-го тура Мир РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Локомотива» — три футболиста. По два представителя у «Зенита» и «Краснодара», по одному — у «Спартака», ЦСКА, «Балтики» и «Ахмата». Тренером символической сборной мы выбрали Сергея Семака («Зенит»).

Вратарь: Вадим Ульянов («Ахмат»).

Защитники: Руслан Литвинов («Спартак»), Сесар Монтес («Локомотив»), Александр Филин («Балтика»).

Полузащитники: Энрике Кармо (ЦСКА), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит»).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Александр Соболев («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»).