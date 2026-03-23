Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Разные трактовки эпизодов». Симеоне прокомментировал работу судейства в дерби с «Реалом»

Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал судейские решения в гостевом мадридском дерби в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом» (2:3).

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33'     1:1 Винисиус Жуниор – 52'     2:1 Вальверде – 55'     2:2 Молина – 66'     3:2 Винисиус Жуниор – 72'    
Удаления: Вальверде – 77' / нет

«Не считаю, что не назначенный пенальти на Маркосе Льоренте решил исход встречи. У нас были шансы создать опасные моменты, которыми мы не распорядились, поэтому могли рассчитывать хотя бы на чуть большее. Разные трактовки эпизодов со стороны арбитра, по моему мнению, на ход игры не повлияли — мы сами могли сыграть лучше в обороне при их голах и активнее в атаке. Соперник серьёзен. Он легко наказал нас за ошибки. По эпизодам с Дани Карвахалем и Давидом Ганцко я был слишком далеко и, честно говоря, ещё не видел эти моменты в повторе», — приводит слова Симеоне издание Marca.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android