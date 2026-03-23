«Разные трактовки эпизодов». Симеоне прокомментировал работу судейства в дерби с «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал судейские решения в гостевом мадридском дерби в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом» (2:3).

«Не считаю, что не назначенный пенальти на Маркосе Льоренте решил исход встречи. У нас были шансы создать опасные моменты, которыми мы не распорядились, поэтому могли рассчитывать хотя бы на чуть большее. Разные трактовки эпизодов со стороны арбитра, по моему мнению, на ход игры не повлияли — мы сами могли сыграть лучше в обороне при их голах и активнее в атаке. Соперник серьёзен. Он легко наказал нас за ошибки. По эпизодам с Дани Карвахалем и Давидом Ганцко я был слишком далеко и, честно говоря, ещё не видел эти моменты в повторе», — приводит слова Симеоне издание Marca.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.