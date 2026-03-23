Диего Симеоне назвал причину поражения «Атлетико» в мадридском дерби с «Реалом»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о причинах поражения своей команды в гостевом мадридском дерби в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом». Матч завершился со счётом 2:3.
Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Окончен
3 : 2
Атлетико М
0:1 Лукман – 33' 1:1 Винисиус Жуниор – 52' 2:1 Вальверде – 55' 2:2 Молина – 66' 3:2 Винисиус Жуниор – 72'
Удаления: Вальверде – 77' / нет
«Нам следовало лучше контролировать ход игры и иначе выстраивать атакующие действия. В ключевой момент этого не получилось. Я уже в четвёртый раз говорю, как вижу причины того, что произошло в этом матче», — приводит слова Симеоне издание Marca.
После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.
