Диего Симеоне назвал причину поражения «Атлетико» в мадридском дерби с «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о причинах поражения своей команды в гостевом мадридском дерби в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом». Матч завершился со счётом 2:3.

«Нам следовало лучше контролировать ход игры и иначе выстраивать атакующие действия. В ключевой момент этого не получилось. Я уже в четвёртый раз говорю, как вижу причины того, что произошло в этом матче», — приводит слова Симеоне издание Marca.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.