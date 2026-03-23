«Это сложно понять». Тренер «Реала» — об удалении Вальверде в матче с «Атлетико»
Комментарии

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об удалении полузащитника Федерико Вальверде в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (3:2). Футболист получил красную карточку на 77-й минуте матча.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33'     1:1 Винисиус Жуниор – 52'     2:1 Вальверде – 55'     2:2 Молина – 66'     3:2 Винисиус Жуниор – 72'    
Удаления: Вальверде – 77' / нет

«Это сложно понять. Я благодарен арбитру за то, что он подошёл к боковой линии и объяснил мне ситуацию. Иногда в реальном времени игра выглядит так, как есть. Когда я посмотрю её ещё раз, я могу увидеть её по-другому. Тем не менее, эти 15 минут стали еще одним прекрасным проявлением характера, товарищества и солидарности. Хорошо, что, это не переросло ни во что серьёзное», — приводит слова Арбелоа AS.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 69 очков. «Атлетико» находится на четвёртом месте, набрав 57 очков.

