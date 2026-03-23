«Это сложно понять». Тренер «Реала» — об удалении Вальверде в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об удалении полузащитника Федерико Вальверде в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (3:2). Футболист получил красную карточку на 77-й минуте матча.
«Это сложно понять. Я благодарен арбитру за то, что он подошёл к боковой линии и объяснил мне ситуацию. Иногда в реальном времени игра выглядит так, как есть. Когда я посмотрю её ещё раз, я могу увидеть её по-другому. Тем не менее, эти 15 минут стали еще одним прекрасным проявлением характера, товарищества и солидарности. Хорошо, что, это не переросло ни во что серьёзное», — приводит слова Арбелоа AS.
На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 69 очков. «Атлетико» находится на четвёртом месте, набрав 57 очков.
- 23 марта 2026
