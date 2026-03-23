Гризманн близок к переходу из «Атлетико» в клуб МЛС. Согласован 2-летний контракт — Романо

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн близок к оформлению трансфера в клуб МЛС «Орландо Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, в ближайшие дни форвард покинет Мадрид и подпишет с «Орландо» контракт на два года. Отмечается, что «Орландо Сити» предложил Гризманну футболку с седьмым номером. Контракт может быть подписан Антуаном уже на этой неделе.

35-летний Гризманн является лучшим бомбардиром в истории красно-белых с 211 голами. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 13 голов и отдал четыре результативных паса. Его контракт с мадридским клубом истекает летом 2027 года.