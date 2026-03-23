Экс-полузащитник сборной Франции Димитри Пайет завершил карьеру футболиста

Бывший атакующий полузащитник Димитри Пайет объявил о завершении профессиональной карьеры в 38 лет.

Футболист, известный по выступлениям за «Марсель», «Сент-Этьен», «Вест Хэм Юнайтед», а также за сборную Франции, сделал заявление в перерыве матча 27-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Лиллем» (1:2) на стадионе «Велодром».

«Перед своим 39-летием я принял окончательное решение завершить карьеру профессионального футболиста. В детстве я мечтал выйти на этот уровень, и мне удалось провести около двадцати лет в большом футболе. Я защищал цвета национальной команды — это было удивительное путешествие.

Для меня особенно важно сказать об этом именно здесь. Я всегда чувствовал себя здесь как дома. Сейчас заканчивается один этап моей жизни и начинается новый.

Желание продолжать играть у меня остается, но в 39 лет организм уже не тот. Уровень требований в современном футболе очень высок. Я не хотел становиться частью проекта, где не смог бы отдавать себя полностью. Поэтому я решил уйти достойно. К тому же мне было бы крайне сложно с эмоциональной точки зрения играть против «Марселя», – сказал Пайет, чьи слова приводит RMC Sport.

Последним клубом француза был «Васко да Гама», который он покинул летом прошлого года. После этого он находился без команды.

Массовые беспорядки во Франции после победы «ПСЖ» в финале ЛЧ