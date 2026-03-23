Экс-полузащитник сборной Франции Димитри Пайет завершил карьеру футболиста

Бывший атакующий полузащитник Димитри Пайет объявил о завершении профессиональной карьеры в 38 лет.

Футболист, известный по выступлениям за «Марсель», «Сент-Этьен», «Вест Хэм Юнайтед», а также за сборную Франции, сделал заявление в перерыве матча 27-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Лиллем» (1:2) на стадионе «Велодром».

«Перед своим 39-летием я принял окончательное решение завершить карьеру профессионального футболиста. В детстве я мечтал выйти на этот уровень, и мне удалось провести около двадцати лет в большом футболе. Я защищал цвета национальной команды — это было удивительное путешествие.

Для меня особенно важно сказать об этом именно здесь. Я всегда чувствовал себя здесь как дома. Сейчас заканчивается один этап моей жизни и начинается новый.

Желание продолжать играть у меня остается, но в 39 лет организм уже не тот. Уровень требований в современном футболе очень высок. Я не хотел становиться частью проекта, где не смог бы отдавать себя полностью. Поэтому я решил уйти достойно. К тому же мне было бы крайне сложно с эмоциональной точки зрения играть против «Марселя», – сказал Пайет, чьи слова приводит RMC Sport.

Последним клубом француза был «Васко да Гама», который он покинул летом прошлого года. После этого он находился без команды.

