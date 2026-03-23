Александр Елагин отреагировал на победу «Ман Сити» над «Арсеналом» в финале

Известный комментатор Александр Елагин опубликовал пост после победы «Манчестер Сити» над «Арсеналом» в финале Кубка английской Лциги (2:0), который состоялся вчера, 22 марта.

«Очень благородно поступил Артета, оставив в воротах на финал Кубка Лиги Кепу Арисабалагу – дублёра Райи. И вот тут вопрос: «Вам шашечки или ехать?». Это далеко не ирония, потому что для Артеты на финишной прямой сезона нужна сплочённая раздевалка. Этим поступком тренер должен был убедить своих игроков, что у для него все равны. Да, кто-то чаще играет в старте, но главное, чтобы в команде даже намека не было на брожение и малейшее недовольство!

Конечно, первый гол «Сити» – гол имени Кепы, который напомню, до сих пор является самым дорогим вратарём в мире, согласно ценнику «Челси» (август 2018 – 80 миллионов евро!), который абсолютно устроил «Атлетико» Бильбао.

Полевым игрокам «Канониров» тоже нужно взять ответственность за пропущенные голы и ошибки в обороне (а они были). Штанга и перекладина ворот «Сити» во втором тайме показали, силу и потенциал «Арсенала».

На сегодняшний день победа в таком скромном турнире для обоих клубов, как Кубок Лиги, нужнее Пепу, чтобы доказать – жив, курилка! Да, нас выбили из Лиги чемпионов (но, кто выбил-то!), да, скорее всего мы не станем чемпионами АПЛ, но мы остаёмся в «Топе», всё же выигрыш в финале состоялся не против «Суонси», а против «Арсенала». И не надо скрипеть из каждого утюга, что «Сити» и Гвардиола в кризисе.

Как ни странно, но очень вовремя «Арсенал» уступил «Ман Сити» в финале Кубка Лиги. Очень вовремя для себя – в канун международной паузы. Главное, не травмироваться в сборных.

Это поражение должно мобилизовать «Канониров» перед решающим броском на чемпионскую вершину. Я, думаю, что Артета это прекрасно понимает. Любое поражение – обидно, но неудачи и закаляют. Очень важно сделать правильные выводы…

Мои поздравления всем поклонникам «Ман Сити!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

Напомним, дублем о «Ман Сити» отметился Нико О'Райли.

