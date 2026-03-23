Лионель Месси превзошёл редчайшее достижение Пеле в истории футбола

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси отличился прямым ударом со штрафного в матче МЛС против «Нью-Йорк Сити» (3:2).

Этот мяч стал для аргентинца 71-м со стандартов, благодаря чему он опередил Пеле (70) и вышел на второе место в истории по количеству голов со штрафных.

Первую строчку по-прежнему занимает бразилец Жуниньо Пернамбукано, в активе которого 77 голов.

После пяти матчей МЛС «Интер Майами» с 10 очками располагается на третьем месте Восточной конференции. «Нью-Йорк Сити» также набрал 10 очков и идёт на второй строчке Востока.

Болельщики прорвались на поле и повалили Лионеля Месси на газон