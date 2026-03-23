Лионель Месси превзошёл редчайшее достижение Пеле в истории футбола
Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси отличился прямым ударом со штрафного в матче МЛС против «Нью-Йорк Сити» (3:2).
США — Major League Soccer . МЛС
22 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Интер Майами
Майами
0:1 Лухан – 4' 1:1 Фернандес – 17' 2:1 Охеда – 59' 2:2 Месси – 61' 2:3 дос Сантос Силва – 74'
Этот мяч стал для аргентинца 71-м со стандартов, благодаря чему он опередил Пеле (70) и вышел на второе место в истории по количеству голов со штрафных.
Первую строчку по-прежнему занимает бразилец Жуниньо Пернамбукано, в активе которого 77 голов.
После пяти матчей МЛС «Интер Майами» с 10 очками располагается на третьем месте Восточной конференции. «Нью-Йорк Сити» также набрал 10 очков и идёт на второй строчке Востока.
