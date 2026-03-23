Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лионель Месси превзошёл редчайшее достижение Пеле в истории футбола

Лионель Месси превзошёл редчайшее достижение Пеле в истории футбола
Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси отличился прямым ударом со штрафного в матче МЛС против «Нью-Йорк Сити» (3:2).

США — Major League Soccer . МЛС
22 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Интер Майами
Майами
0:1 Лухан – 4'     1:1 Фернандес – 17'     2:1 Охеда – 59'     2:2 Месси – 61'     2:3 дос Сантос Силва – 74'    

Этот мяч стал для аргентинца 71-м со стандартов, благодаря чему он опередил Пеле (70) и вышел на второе место в истории по количеству голов со штрафных.

Первую строчку по-прежнему занимает бразилец Жуниньо Пернамбукано, в активе которого 77 голов.

После пяти матчей МЛС «Интер Майами» с 10 очками располагается на третьем месте Восточной конференции. «Нью-Йорк Сити» также набрал 10 очков и идёт на второй строчке Востока.

Болельщики прорвались на поле и повалили Лионеля Месси на газон

Материалы по теме
Лионель Месси забил 900-й гол в карьере. За кого и сколько раз он отличился?
Истории
Лионель Месси забил 900-й гол в карьере. За кого и сколько раз он отличился?
