Александр Усик получил значимое назначение в украинском футболе

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик получил новую должность — он стал первым вице-президентом «Полесья». Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Сети.

Президент клуба Геннадий Буткевич и Усик официально оформили соглашение, согласно которому боксёр переходит из статуса игрока в руководство команды. Об этом также сообщили на YouTube-канале «Полесья».

Сам Усик отметил, что на новой должности планирует участвовать в развитии клуба и помогать в его продвижении.

Ранее он уже выходил на поле в составе «Полесья» в товарищеских матчах, однако в официальных играх участия не принимал.

«Полесье» идёт третьим в чемпионате Украины, отставая от лидирующего «ЛНЗ» на пять очков.

