«Хотим изменить прогнившую систему». Усик дал мощное обещание после назначения в «Полесье»

Чемпион WBA, WBC и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик прокомментировал своё назначение на пост первого вице-президента «Полесья».

– Как вы восприняли это предложение?
– Прекрасно воспринял. Как говорится, с Геннадием Владиславовичем можно идти до конца.

Смотрите, мы хотим изменить прогнившую систему и построить настоящий спорт, который зависит не от решений тех, кто думает, что может что-то сделать, а от того, как ребята тренируются и выкладываются — по-честному.

Рано или поздно ломается царство, разделённое само в себе. Не может существовать система, которая расколота изнутри. Когда появляются договорные матчи — всё это разрушает спорт.

Я принял это предложение с большим уважением, и будем работать над развитием клуба, чтобы вывести его на уровень сильнейших европейских турниров — Лиги чемпионов и других еврокубков. Не просто бороться за чемпионство здесь, а выходить на высокий уровень.

Кто-то скажет: «Да куда вы там?» Я и сам слышал, что у меня ничего не получится, — но «Полесье» будет играть в Лиге чемпионов», – сказал Усик в интервью клубному каналу.

Напомним, назначение Усика состоялось вчера, 22 марта.

