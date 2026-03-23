«Вы не поверите». Андрей Воронин раскрыл, как уходил из московского «Динамо» в 2022 году

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о своём уходе из клуба после начала конфликта в феврале 2022 года.

— Вы покинули Москву в начале марта 2022 года. Пытался ли кто-то из бывших партнёров по «Динамо» вас отговорить?

— Решение я принял рано утром 24 февраля 2022 года. Позвонил Андрею Головашу, он ещё спал и ничего не знал. В этот день должна была состояться презентация нового контракта с московским «Динамо», который подписал весь наш «немецкий» тренерский штаб. Контракт был рассчитан на 3 года. К 10 утра Андрей подготовил совместно с клубом все документы, и я расторг контракт. Вы не поверите, но команда отнеслась с пониманием и поддержкой. Возможно, когда-то я смогу показать видеопослание, которое мне подготовила и передала команда. Благодарен всем ребятам за совместную работу, понимание и поддержку в сложившейся ситуации», — сказал Воронин в интервью «Украинскому футболу».

Напомним, с 14 октября 2020 года Воронин входил в тренерский штаб Сандро Шварца в московском «Динамо».

