Антуан Гризманн достиг полного соглашения с «Орландо Сити» и покинет «Атлетико» — Романо

Комментарии

По информации журналиста Фабрицио Романо в соцсети X, трансфер Антуана Гризманна в «Орландо Сити» фактически согласован.

Сообщается, что американский клуб изначально хотел оформить переход ещё в марте, однако тогда было принято решение оставить нападающего в «Атлетико» до конца сезона, чтобы он помог команде в текущем розыгрыше.

По новым данным, контракт рассчитан на два года и вступит в силу летом 2026 года. В ближайшие сутки Гризманн должен отправиться в США для завершения всех формальностей и согласования финальных деталей сделки.

Отмечается, что по окончании соглашения с мадридским клубом он покинет команду в статусе свободного агента и затем присоединится к «Орландо Сити».

