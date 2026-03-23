Шансы Неймара попасть на ЧМ минимальны, он разозлил бразильскую федерацию — CNN

По данным источника, близкого к бразильской футбольной федерации, ситуация вокруг Неймара в контексте возможного участия в чемпионате мира стала крайне неопределённой. Об этом сообщает CNN Brazil.

Отмечается, что в руководстве бразильской федерации нет уверенности в том, что форвард «Сантоса» сможет набрать необходимую физическую форму из-за длительных пропусков матчей и проблем с готовностью.

Также сообщается о напряжённости в отношениях между игроком и чиновниками. По информации источника, некоторые публичные заявления Неймара и его коммуникация в медиапространстве воспринимаются внутри федерации негативно и вызывают недовольство.

Отдельно отмечается эпизод с недавнем матчем с «Мирасолом»: главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прибыл на игру, чтобы лично оценить состояние игрока, однако Неймар не вышел на поле из-за контроля нагрузки и также не присутствовал на стадионе, что в федерации восприняли негативно.

По данным источника, внутри федерации считают, что это могло стать ключевым фактором ухудшения отношений. Сейчас в федерации всё больше склоняются к тому, что шансы на попадание Неймара в заявку на чемпионат мира минимальны. При этом подчёркивается, что у игрока остаётся ограниченное количество матчей, чтобы изменить ситуацию, однако на данный момент его участие в турнире выглядит крайне маловероятным.

