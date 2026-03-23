Хавьер Маскерано высказался о будущем Лионеля Месси в «Интер Майами»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Мы стараемся максимально заботиться о Лео. Он чувствует себя комфортно на поле. Сейчас он отправляется в сборную, а когда вернётся, посмотрим, как всё сложится. Он важный игрок для достижения наших целей — без него это невозможно», — сказал Маскерано в интервью после матча с «Нью-Йорк Сити».

Эта игра состоялась вчера вечером. «Интер Майами» выиграл встречу со счётом 3:2, а сам Месси отметился голом со штрафного, благодаря чему превзошёл Пеле по этому показателю в истории футбола.

Месси пытается прорваться к судьям после матча МЛС