Хавьер Маскерано высказался о будущем Лионеля Месси в «Интер Майами»

Хавьер Маскерано высказался о будущем Лионеля Месси в «Интер Майами»
Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси в «Интер Майами».

США — Major League Soccer . МЛС
22 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Интер Майами
Майами
0:1 Лухан – 4'     1:1 Фернандес – 17'     2:1 Охеда – 59'     2:2 Месси – 61'     2:3 дос Сантос Силва – 74'    

«Мы стараемся максимально заботиться о Лео. Он чувствует себя комфортно на поле. Сейчас он отправляется в сборную, а когда вернётся, посмотрим, как всё сложится. Он важный игрок для достижения наших целей — без него это невозможно», — сказал Маскерано в интервью после матча с «Нью-Йорк Сити».

Эта игра состоялась вчера вечером. «Интер Майами» выиграл встречу со счётом 3:2, а сам Месси отметился голом со штрафного, благодаря чему превзошёл Пеле по этому показателю в истории футбола.

