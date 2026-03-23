Григорян назвал полузащитника «Реала» Вальверде главным претендентом на «Золотой мяч»

Тренер Александр Григорян оценил прогресс полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33'     1:1 Винисиус Жуниор – 52'     2:1 Вальверде – 55'     2:2 Молина – 66'     3:2 Винисиус Жуниор – 72'    
Удаления: Вальверде – 77' / нет

«Феномен Вальверде — это феномен «Реала». Раз за разом в мадридской команде кто-то из давно знакомых футболистов раскрывается и становится лучшим среди лучших. Сейчас Вальверде вышел на тот уровень, который позволяет быть главным претендентом на «Золотой мяч». При условии, что он сможет продержаться на нынешнем уровне ближайшие полгода.

Что касается удаления Вальверде в матче с «Атлетико», то это была ошибка арбитра. Эпизод совершенно не тянул на прямую красную карточку. Беда в том, что большинство современных футбольных судей сами не играли в футбол на серьёзном уровне. Во всём мире такая ситуация. Это большая проблема», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

В матче 29-го тура Ла Лиги «Реал» победил «Атлетико» со счётом 3:2. Вальверде забил на 55-й минуте, а на 77-й был удалён с поля.

После матча «Реал» с 69 очками занимает второе место в таблице Ла Лиги, уступая четыре очка лидирующей «Барселоне». В следующем туре мадридцы сыграют с «Мальоркой».

