Наиль Умяров прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился мыслями о выездной победе красно-белых в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» со счётом 2:0.

«Наверное, единственная победа, которую можно назвать уверенной, — это та, которая закончилась со счётом 5:0 или 7:0. При счёте 2:0 во втором тайме выходили с мыслью, что как минимум «Оренбургу» терять нечего и они побегут, будут давить.

Думаю, в целом второй тайм провели достаточно хорошо. Прям особо явных таких моментов не было. Были моменты с подходами, неприятными моментами с падениями игроков «Оренбурга». Думаю, что справились с той задачей, которая стояла перед командой», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 22 матчей чемпионата России московская команда заработала 38 очков и располагается на шестой строчке. «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 15-е место.