«Мы ещё не на их уровне». Гвардиола — о победе над «Арсеналом» в финале Кубка лиги

«Мы ещё не на их уровне». Гвардиола — о победе над «Арсеналом» в финале Кубка лиги
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Арсеналом» в финале Кубка английской лиги со счётом 2:0, который состоялся вчера, 22 марта.

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 60'     0:2 О'Райли – 64'    

«Что тут скажешь? Победа в турнире имеет значение. Это особенно важно после тяжёлых двух недель. В первые 15 минут они нас прижали, нам было трудно дышать. Затем мы выиграли несколько единоборств и начали лучше действовать. Я доволен, потому что Микель Артета собрал почти непроходимую команду. Пятый Кубок лиги за десять лет — неплохой показатель. С каждым трофеем выиграть становится всё сложнее. В этом много причин.

Когда с молодым составом приходят первые успехи, есть шанс продолжать в том же духе. Мне нужно знать игроков, понимать, как они ведут себя в решающие моменты. В современном футболе любой соперник может навязать борьбу. Думаю, мы делаем выводы на будущее и надеюсь, что в следующем сезоне выступим лучше. Мы ещё не на уровне «Арсенала» или того «Сити», что был раньше. Но мы всегда находили способы завоёвывать трофеи», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, дублем у «Ман Сити» отметился Нико О'Райли. Данный трофей стал пятым подобным для Гвардиолы во главе «горожан».

