Голевая перестрелка «Реала» и «Атлетико», Кучеров оторвался от Макдэвида. Главное к утру
«Реал» обыграл «Атлетико» в результативном мадридском дерби в рамках Ла Лиги, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров упрочил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1000 очков в Национальной хоккейной лиге. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Реал» в меньшинстве победил «Атлетико» в матче Ла Лиги, Винисиус оформил дубль.
- Никита Кучеров увеличил отрыв от Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ.
- Овечкин забросил 1000 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 16 голов.
- Антуан Гризманн достиг полного соглашения с «Орландо Сити» и покинет «Атлетико» — Романо.
- Овечкин стал самым результативным игроком в возрасте 35+ в истории НХЛ.
- «Интер» потерял очки в третьем матче подряд, сыграв вничью с «Фиорентиной».
- Ассист Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Калгари». У Гридина — передача.
- 1000-й гол Овечкина в НХЛ не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Колорадо».
- Карен Хачанов проиграл 151-й ракетке мира в третьем круге турнира в Майами.
- Арина Соболенко обыграла 72-ю ракетку мира Макнелли в 3-м круге турнира WTA-1000 в Майами.
- Андреева/Мбоко отыгрались с 0:5 в первом сете и вышли во второй круг «тысячника» в Майами.
- Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» переиграть «Портленд».
- «Даллас Старз» стал второй командой, квалифицировавшейся в плей-офф НХЛ.
