Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

23 марта главные новости спорта, футбол, теннис, хоккей, НХЛ, баскетбол, НБА

Голевая перестрелка «Реала» и «Атлетико», Кучеров оторвался от Макдэвида. Главное к утру
Комментарии

«Реал» обыграл «Атлетико» в результативном мадридском дерби в рамках Ла Лиги, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров упрочил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1000 очков в Национальной хоккейной лиге. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» в меньшинстве победил «Атлетико» в матче Ла Лиги, Винисиус оформил дубль.
  2. Никита Кучеров увеличил отрыв от Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ.
  3. Овечкин забросил 1000 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 16 голов.
  4. Антуан Гризманн достиг полного соглашения с «Орландо Сити» и покинет «Атлетико» — Романо.
  5. Овечкин стал самым результативным игроком в возрасте 35+ в истории НХЛ.
  6. «Интер» потерял очки в третьем матче подряд, сыграв вничью с «Фиорентиной».
  7. Ассист Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Калгари». У Гридина — передача.
  8. 1000-й гол Овечкина в НХЛ не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Колорадо».
  9. Карен Хачанов проиграл 151-й ракетке мира в третьем круге турнира в Майами.
  10. Арина Соболенко обыграла 72-ю ракетку мира Макнелли в 3-м круге турнира WTA-1000 в Майами.
  11. Андреева/Мбоко отыгрались с 0:5 в первом сете и вышли во второй круг «тысячника» в Майами.
  12. Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» переиграть «Портленд».
  13. «Даллас Старз» стал второй командой, квалифицировавшейся в плей-офф НХЛ.

Главные новости дня

Топ-события понедельника: старт плей-офф КХЛ, «Родина» рвётся в РПЛ, баскетбол и волейбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android