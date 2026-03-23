Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне больно». Артета отреагировал на поражение от «Ман Сити» в финале Кубка лиги
Комментарии

Главный тренер «Аренала» Микель Артета прокомментировал поражение в финале Кубка английской лиги от «Манчестер Сити» со счётом 0:2.

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 60'     0:2 О'Райли – 64'    

«Мне больно, в первую очередь за игроков и болельщиков, потому что мы очень хотели выиграть этот трофей. Матч разделился на два совершенно разных тайма: в первом, как мне кажется, мы выглядели лучше и создали два классных момента, но не воспользовались ими. Надо отдать должное сопернику за то, что они сделали. Это печальный день. У нас было восемь достойных месяцев. Результат в Кубке лиги — разочарование. Нужно превратить это чувство в мотивацию на ближайшие два месяца, чтобы завершить сезон как можно лучше», — приводит слова Артеты BBC.

Таким образом, «канониры» лишились шансов сделать квадрупл по итогам нынешнего сезона.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android