Артета объяснил, почему выпустил Кепу Аррисабалагу в финале Кубка лиги с «Ман Сити»

Артета объяснил, почему выпустил Кепу Аррисабалагу в финале Кубка лиги с «Ман Сити»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил выход испанского вратаря Кепы Аррисабалаги в финале Кубка английской лиги. «Канониры» проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:2. В активе Кепы результативная ошибка. Отметим, что в текущем сезоне Аррисабалага выступает только в кубковых матчах, тогда как основным голкипером считается другой испанец, Давид Райя.

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 60'     0:2 О'Райли – 64'    

«Я принял решение перед игрой, опираясь на то, как он выступал в течение сезона, и на его вклад в этом турнире — он помог нам оказаться там, где мы сейчас. Было бы несправедливо выбрать другого игрока», — приводит слова Артеты BBC.

На 60-й минуте защитник «горожан» Нико О'Райли воспользовался оплошностью Кепы и открыл счёт. Вратарь «Арсенала» неудачно сыграл на выходе после навеса Райана Шерки с правого края — мяч скользнул сверху по перчаткам выбежавшего из ворот голкипера и упал во вратарской. Оттуда О’Райли головой отправил его в сетку.

