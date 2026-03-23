Литвинов: в «Спартаке» дают шанс каждому молодому игроку

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о доверии к молодым игрокам в клубе на фоне игры молодого полузащитника Павла Полеха в матче с «Оренбургом».

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Оренбург
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 18'     0:2 Литвинов – 25'    

«Павел Полех молодец! Молодой игрок. У него большое будущее, если он будет стараться и отдаваться полностью. Считаю, что каждому молодому игроку в «Спартаке» создают условия и дают шанс. Если он зацепится за него, закрепится — всё в его руках», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» обыграл «Оренбург» на выезде со счётом 2:0. Игра прошла вчера, 22 марта, в рамках РПЛ.

