Винисиус одной фразой отреагировал на победу «Реала» в дерби с «Атлетико»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор одной фразой отреагировал на победу своей команды в матче 29-го тура испанской Ла Лиги над «Атлетико» (3:2).

«Мадрид — единственный в своём роде!» — написал Винисиус на своей странице в социальной сети.

В этой встрече Винисиус отметился дублем. Футболист сравнял счёт на 52-й минуте, реализовав пенальти, а затем забил с игры на 72-й минуте.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

В следующем туре команда Альваро Арбелоа на выезде встретится с «Мальоркой» 4 апреля, а подопечные Диего Симеоне в этот же день в домашнем матче сыграют с «Барселоной».