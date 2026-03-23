Винисиус одной фразой отреагировал на победу «Реала» в дерби с «Атлетико»

Винисиус одной фразой отреагировал на победу «Реала» в дерби с «Атлетико»
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор одной фразой отреагировал на победу своей команды в матче 29-го тура испанской Ла Лиги над «Атлетико» (3:2).

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33'     1:1 Винисиус Жуниор – 52'     2:1 Вальверде – 55'     2:2 Молина – 66'     3:2 Винисиус Жуниор – 72'    
Удаления: Вальверде – 77' / нет

«Мадрид — единственный в своём роде!» — написал Винисиус на своей странице в социальной сети.

В этой встрече Винисиус отметился дублем. Футболист сравнял счёт на 52-й минуте, реализовав пенальти, а затем забил с игры на 72-й минуте.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

В следующем туре команда Альваро Арбелоа на выезде встретится с «Мальоркой» 4 апреля, а подопечные Диего Симеоне в этот же день в домашнем матче сыграют с «Барселоной».

Материалы по теме
«Реал» в меньшинстве победил «Атлетико» в матче Ла Лиги, Винисиус оформил дубль
