Стало известно, что судья сказал Арбелоа после удаления Вальверде в мадридском дерби

Стало известно, что сказал арбитр Хосе Мунуэра Монтеро главному тренеру «Реала» Альваро Арбелоа после удаления полузащитника «сливочных» Федерико Вальверде в матче 29-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетико». Хозяева одержали победу в игре со счётом 3:2.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33'     1:1 Винисиус Жуниор – 52'     2:1 Вальверде – 55'     2:2 Молина – 66'     3:2 Винисиус Жуниор – 72'    
Удаления: Вальверде – 77' / нет

«Я Вам объясню. Нет, он не играет в мяч… Послушайте меня секунду, а потом задайте свой вопрос. Могу я говорить? Он не играет в мяч… Атакует со спины и играет в ногу. Единственное его намерение – совершить фол», — сказал Монтеро в эфире Movistar.

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил красную карточку на 77-й минуте за наступ на ногу игроку гостей Алексу Баэне.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

