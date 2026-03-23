Стало известно, что судья сказал Арбелоа после удаления Вальверде в мадридском дерби

Стало известно, что сказал арбитр Хосе Мунуэра Монтеро главному тренеру «Реала» Альваро Арбелоа после удаления полузащитника «сливочных» Федерико Вальверде в матче 29-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетико». Хозяева одержали победу в игре со счётом 3:2.

«Я Вам объясню. Нет, он не играет в мяч… Послушайте меня секунду, а потом задайте свой вопрос. Могу я говорить? Он не играет в мяч… Атакует со спины и играет в ногу. Единственное его намерение – совершить фол», — сказал Монтеро в эфире Movistar.

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил красную карточку на 77-й минуте за наступ на ногу игроку гостей Алексу Баэне.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.