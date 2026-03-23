Дркушич оценил результаты «Зенита» перед мартовской паузой на сборные

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич оценил результаты петербургской команды перед мартовской паузой на матчи сборных. Он считает, что игра сине-бело-голубых была далека от желаемой, но результаты в целом хорошие.

«Мы выиграли у «Балтики», которая входит в топ-5, обыграли «Спартак» и «Динамо» — последние ещё не проигрывали. Да, проиграли «Оренбургу». Может, игра не была такой, как мы хотели, но результат за этот отрезок хороший», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.