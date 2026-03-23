«Много говорить не буду». Акинфеев сделал новый пост после победы ЦСКА над «Динамо» Мх
Голкипер московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев сделал новую публикацию в социальных сетях после победы армейцев над махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 3:1.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15' 2:0 Кисляк – 21' 2:1 Агаларов – 25' 3:1 Мусаев – 71'
«Друзья, много говорить не буду – всех с победой! Впереди ещё много работы», — написал Игорь Акинфеев в своём телеграм-канале.
После 22 матчей чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.
В следующем туре команда Фабио Челестини на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» (4 апреля).
