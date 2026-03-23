«Много говорить не буду». Акинфеев сделал новый пост после победы ЦСКА над «Динамо» Мх

Голкипер московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев сделал новую публикацию в социальных сетях после победы армейцев над махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 3:1.

«Друзья, много говорить не буду – всех с победой! Впереди ещё много работы», — написал Игорь Акинфеев в своём телеграм-канале.

После 22 матчей чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» (4 апреля).