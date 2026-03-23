«Был толчок в спину». Мажич — о пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Пари НН»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич поддержал решение арбитра Алексея Сухого назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче 22‑го тура РПЛ с «Пари НН» (5:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

«Должен быть акцентированный удар, Дуглас Аугусто был сзади, там не было плечо в плечо, был толчок в спину. Для меня это пенальти, его назначили правильно, но не нужно было показывать жёлтую карточку. Вблизи не было другого игрока «Краснодара», это срыв перспективной атаки. Это пенальти с влиянием, был толчок в спину», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

Судья назначил 11-метровый на 82‑й минуте за фол полузащитника «быков» Дугласа Аугусто на хавбеке нижегородцев Артёме Сидоренко. Игрок «Краснодара» получил жёлтую карточку. С ударом Даниила Лесового справился голкипер южной команды Станислав Агкацев.

Материалы по теме
«Очень плохо». Защитник «Пари НН» Карич — о матче с «Краснодаром»
