«Был толчок в спину». Мажич — о пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Пари НН»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич поддержал решение арбитра Алексея Сухого назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче 22‑го тура РПЛ с «Пари НН» (5:0).

«Должен быть акцентированный удар, Дуглас Аугусто был сзади, там не было плечо в плечо, был толчок в спину. Для меня это пенальти, его назначили правильно, но не нужно было показывать жёлтую карточку. Вблизи не было другого игрока «Краснодара», это срыв перспективной атаки. Это пенальти с влиянием, был толчок в спину», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

Судья назначил 11-метровый на 82‑й минуте за фол полузащитника «быков» Дугласа Аугусто на хавбеке нижегородцев Артёме Сидоренко. Игрок «Краснодара» получил жёлтую карточку. С ударом Даниила Лесового справился голкипер южной команды Станислав Агкацев.