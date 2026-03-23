Красивый гол Литвинова — в видеообзоре матча «Оренбург» — «Спартак»

Накануне состоялся матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

На 18-й минуте счёт открыл нападающий гостей Ливай Гарсия. На 25-й минуте полузащитник Руслан Литвинов укрепил преимущество «Спартака».

После 22 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 15-е место. Московская команда заработала 38 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова встретится с московским «Динамо» (4 апреля), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Локомотивом» (5 апреля).

Как появился «Спартак»: