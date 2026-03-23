«Реал» обжалует удаление Вальверде в матче 29-го тура Ла Лиги с «Атлетико» — Marca

Мадридский «Реал» подаст апелляцию на удаление полузащитника Федерико Вальверде в матче 29-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетико» (3:2) вне зависимости от срока дисквалификации футболиста, сообщает Marca.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33'     1:1 Винисиус Жуниор – 52'     2:1 Вальверде – 55'     2:2 Молина – 66'     3:2 Винисиус Жуниор – 72'    
Удаления: Вальверде – 77' / нет

В клубе считают удаление необоснованным, а совершённый футболистом фол рассматривают как повод для жёлтой карточки.

Футболист получил красную карточку на 77-й минуте за наступ на ногу игроку гостей Алексу Баэне. В официальном протоколе главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро указал, что игрок удалён за удар по сопернику, не находясь в пределах досягаемости мяча, с применением чрезмерной силы. При такой трактовке эпизода Вальверде может грозить дисквалификация на две игры.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

