Игорь Дивеев: я хочу поиграть в хорошей команде в Европе, и не в 38 лет

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал о своей мечте попробовать свои силы в команде из европейского чемпионата.

— Мысли о Европе остаются?

— Мечта есть мечта. Я хочу поиграть в хорошей команде в Европе, а что будет дальше — посмотрим. Это больше мечта, чем цель, — попробовать свои силы там. Понятно, что не в 36-38 лет. Посмотрим, будут ли предложения, — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Дивеев провёл 20 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету футболиста четыре игры в Кубке России.