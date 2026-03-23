Экс-игрок «Спартака» Чернов высказался об игре команды при Карседо

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался об игре московского «Спартака» при новом главном тренере команды Хуане Карлосе Карседо.

«Ребята молодцы, что победили «Динамо». Смотрел игру. Понятно, что по сумме двух матчей не прошли дальше. Но всё равно: победа есть и «на ноль» наконец-то сыграли. В матче с «Зенитом» все всё видели. Первый тайм вообще великолепный. Что случилось дальше — непонятно. Был глупый фол. Играли хорошо. В целом, как обычно: всегда против «Зенита» более-менее играем, а дальше случается что-то. Игра на Суперкубок с ними: играли, играли — Сергеев в девять дал и 0:4 закончили. И кто вспомнит, что мы хорошо играли», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.