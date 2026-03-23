«Динамо» поздравило Овечкина с тысячной шайбой в НХЛ

Футбольный клуб «Динамо» поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с достижением отметки в 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф. Напомним, Овечкин является выходцем системы «Динамо» — он играл за хоккейную команду бело-голубых.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 11:53     1:1 Ландеског (Нечас) – 41:05     1:2 Руа (Бардаков) – 46:03     2:2 Овечкин – 54:17 (pp)     2:3 Нельсон (Нечас, Тэйвз) – 61:22    

«Александр Овечкин забросил свою 1000 шайбу в НХЛ! Поздравляем динамовца с очередным великим достижением!» — написала пресс-служба бело-голубых в клубном телеграм-канале.

Данное достижение Овечкин оформил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ). Россиянин забросил вторую шайбу своей команды на 55-й минуте встречи. Данный гол помог столичной команде уйти в овертайм и набрать очко. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 71 матче, в котором записал в свой актив 26 голов и 27 результативных передач.

Материалы по теме
ЕСТЬ 1000!!! ОВЕЧКИН ПОВТОРИЛ УНИКАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГРЕТЦКИ
Видео
ЕСТЬ 1000!!! ОВЕЧКИН ПОВТОРИЛ УНИКАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГРЕТЦКИ
