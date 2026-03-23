Бубнов: те, кто не смог посмотреть игру «Крыльев» с «Рубином», вообще ничего не потеряли

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о матче 22-го тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» сыграли вничью с казанским «Рубином» (0:0).

«Те, кто не смог посмотреть игру «Крыльев» с «Рубином», они вообще ничего не потеряли. Потому что если в матче «Динамо» и «Зенита» был футбол, то в матче «Рубин» — «Крылья» футбола было очень мало. В основном была борьба. Причём борьба без ворот. Если «Рубину» эта ничья, в принципе, ничего не давала, потому что «Рубин» находится в середине турнирной таблицы и он так там и останется, то для «Крыльев» даже очко — это как победа. Ситуация настолько плоха, у них такое же количество очков, как у «Акрона», и они сейчас тоже очень близки к тому, чтобы попасть не только в зону переходных игр, но и в зону прямого вылета. С учётом календаря там очень такая жёсткая борьба будет внизу турнирной таблицы. И пока только ясно с «Сочи». А со всеми остальными командами может произойти всё что угодно, и предсказать, кто будет вторая команда на прямой вылет, кто будет играть в переходных играх, практически невозможно», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

После 22 туров чемпионата России «Рубин» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке. У команды в активе 21 очко.