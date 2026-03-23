«Спартак» может приобрести защитника «Бешикташа» — Ajansspor

Московский «Спартак» планирует провести переговоры с турецким «Бешикташем» о трансфере 28-летнего немецкого защитника команды Феликса Удуохая, сообщает Ajansspor.

У футболиста остался год контракта с турецким клубом, который, в свою очередь, готов с ним расстаться этим летом. Сам Удуохай не против перехода в «Спартак».

Ранее красно-белые приобрели у «Бешикташа» португальского полузащитника Жедсона Фернандеша.

В нынешнем сезоне Удуохай провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

