Мамаев прокомментировал невызов Соболева в сборную России на матчи с Мали и Никарагуа

Известный российский экс-футболист Павел Мамаев отреагировал на непопадание форварда «Зенита» Александра Соболева в состав сборной России на мартовский сбор. В его рамках команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — со сборными Мали и Никарагуа.

«Заслужил ли Соболев вызов в сборную — виднее тренерскому штабу. Тяжело сказать. Саша в последних играх забил три гола — это очень важно для него. Он выполняет свою работу. Если так и пойдёт, то вызов будет.

Сейчас эти вызовы на товарищеские матчи — это не отбор на важный турнир. Думаю, для Саши важнее сейчас закрепиться в стартовом составе «Зенита». Тот же Дуран приехал не на скамейке сидеть. Пусть продолжает в том же духе, и всё будет хорошо. Полтора года в «Зените» были непростыми, рад, что сейчас Саша реализовывает свой потенциал», — цитирует Мамаева Metaratings.

Напомним, в весенней части сезона Александр Соболев забил четыре гола и отдал один результативный пас в пяти матчах.