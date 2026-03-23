Сергей Кирьяков: «Динамо» провалило матч с «Зенитом»

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков прокомментировал исход матча 22-го тура Мир РПЛ «Динамо» — «Зенит» (1:3).

«Динамо» провалило матч с «Зенитом». Прежде всего, линия атаки сыграла не так, как хотелось бы, чтобы побеждать в таких матчах. Хотя ранее таких предпосылок не было — много забивали, ловили кураж. К матчу с «Зенитом» подходили в хорошем настроении и состоянии. Все ждали от «Динамо» более агрессивной игры в атаке. К сожалению, не получилось. В обороне должны были быть ошибки. Не просто же так «Зенит» в последние годы рекордсмен по чемпионским титулам. Понятно, что должны были создавать моменты. В плане создания моментов «Динамо» и проиграло», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.