Сергей Кирьяков: «Динамо» провалило матч с «Зенитом»
Российский экс-футболист Сергей Кирьяков прокомментировал исход матча 22-го тура Мир РПЛ «Динамо» — «Зенит» (1:3).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22' 1:1 Гомес – 37' 1:2 Соболев – 43' 1:3 Глушенков – 85'
«Динамо» провалило матч с «Зенитом». Прежде всего, линия атаки сыграла не так, как хотелось бы, чтобы побеждать в таких матчах. Хотя ранее таких предпосылок не было — много забивали, ловили кураж. К матчу с «Зенитом» подходили в хорошем настроении и состоянии. Все ждали от «Динамо» более агрессивной игры в атаке. К сожалению, не получилось. В обороне должны были быть ошибки. Не просто же так «Зенит» в последние годы рекордсмен по чемпионским титулам. Понятно, что должны были создавать моменты. В плане создания моментов «Динамо» и проиграло», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
