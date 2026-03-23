Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Кирьяков: «Динамо» провалило матч с «Зенитом»

Комментарии

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков прокомментировал исход матча 22-го тура Мир РПЛ «Динамо» — «Зенит» (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Динамо» провалило матч с «Зенитом». Прежде всего, линия атаки сыграла не так, как хотелось бы, чтобы побеждать в таких матчах. Хотя ранее таких предпосылок не было — много забивали, ловили кураж. К матчу с «Зенитом» подходили в хорошем настроении и состоянии. Все ждали от «Динамо» более агрессивной игры в атаке. К сожалению, не получилось. В обороне должны были быть ошибки. Не просто же так «Зенит» в последние годы рекордсмен по чемпионским титулам. Понятно, что должны были создавать моменты. В плане создания моментов «Динамо» и проиграло», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android