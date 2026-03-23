«Cнимаю шляпу перед всей организацией». Гвардиола — после победы в Кубке английской лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о достижениях и результатах команды после победы над «Арсеналом» со счётом 2:0 в финале Кубка английской лиги.

«Выигрывать титулы сложно. Неважно, какой именно. Соперники очень сильны, они очень хорошо подготовлены.

За 10 лет мы завоевали 19 титулов в современную эпоху в Англии и Европе — снимаю шляпу перед всей организацией.

В прошлом сезоне мы были не на высоте, у нас была проблема, с которой тяжело бороться, — травмы. Даже с учётом этого мы не показали свой максимум», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Гвардиола стал первым тренером в истории, выигравшим пять Кубков английской лиги. Специалист опередил по количеству выигранных трофеев Брайана Клафа, Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью, у которых по четыре кубка.