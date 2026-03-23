Сергей Кирьяков: «Локомотив» прорвало — настроились и снесли «Акрон»

Сергей Кирьяков: «Локомотив» прорвало — настроились и снесли «Акрон»
Российский экс-футболист Сергей Кирьяков прокомментировал уверенную победу «Локомотива» в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Акроном». Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу железнодорожников.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7'     1:1 Аревало – 14'     2:1 Руденко – 23'     3:1 Бакаев – 26'     4:1 Воробьёв – 29'     5:1 Батраков – 39'    
Удаления: нет / Эшковал – 70'

«Локомотив» прорвало. Было много критики, что «Локомотив» не тот и в весенней части будет провал. Мы видим, что в футболе всё бывает. Может быть, небольшие проблемы на старте, но настроились, побежали и снесли «Акрон». Заработали важные три очка, которые должны придать команде уверенности, чтобы держаться на плаву и зацепиться за борьбу за чемпионство», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

