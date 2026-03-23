«Всё ещё не договорились о новом контракте». Карпукас допустил, что покинет «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас допустил, что может покинуть московскую команду. Он отметил, что всё ещё не договорился с клубом о пролонгации контракта. Действующее соглашение сторон рассчитано до лета 2027 года.

— Что у вас с контрактом?

— Пока не переподписал.

— Спортивный директор говорит, что на 99 процентов всё решилось.

— Я ничего не могу сказать, никакие подписи ещё не ставил.

— Предложение сделано?

— И с нашей, и со стороны клуба предложения сделаны. Но до общего знаменателя пока не дошли.

— Предложения от других клубов поступают?

— Вроде пока нет, но ещё далековато до трансферного окна. До меня лично ничего не доходило.

— Какие у вас приоритеты? Остаться в «Локо»?

— Понятно, что приоритет — остаться в «Локомотиве», но в жизни бывает всё. Не могу сказать, что 100 процентов буду играть в этом клубе следующие пять лет. Остаться хочу, а что будет в этой жизни — посмотрим.

— В СМИ всплывала информация об интересе «Краснодара».

— Со мной лично никто из «Краснодара» ничего не обсуждал.

— Какие причины, почему ещё не переподписали контракт?

— Всё ещё не договорились.

— Но вероятность в 99 процентов, что вы останетесь в клубе, — это высокий процент.

— Пока ещё вероятность, что я останусь, не 99 процентов.

— У вас есть напряжение по этому поводу?

— Перед сезоном я волновался, но потом спокойно для себя принял ситуацию: будь что будет. Я должен показывать хорошую игру, чтобы либо остаться здесь, либо были хорошие предложения, — цитирует Карпукаса «РБ Спорт».