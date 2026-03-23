Луис Энрике рассказал, кто из игроков «ПСЖ» выбирает исполнителя пенальти во время матчей

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, кто из игроков принимает решение об исполнителе пенальти во время матчей.

«Маркиньос или Витинья решают, кто будет бить пенальти. Это зависит от каждого матча, от момента в игре и от уверенности игроков на поле. У нас много футболистов. Мы уверены во всех наших бомбардирах. Это может быть сам Витинья, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Кварацхелия… Многие игроки могут пробить», — приводит слова Энрике RMC Sport.

После 26 встреч французского чемпионата «ПСЖ» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу.

В следующем туре «ПСЖ» в домашнем матче сыграет с «Тулузой» 4 апреля.

