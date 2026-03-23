Ливай Гарсия — один из лидеров РПЛ по важному статистическому показателю

Форвард московского «Спартака» Ливай Гарсия в среднем делает одно результативное действие в рамках Мир Российской Премьер-Лиги каждые 94 минуты. Об этом статистическом достижении уроженца Тринидада и Тобаго сообщила пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что Ливай Гарсия идёт на втором месте в чемпионате страны по этому показателю. Меньше времени на результативные действия тратит лишь капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету Ливая Гарсии пять голов и три результативные передачи. Он провёл в чемпионате страны 18 матчей, в которых успел сыграть 755 минут.

