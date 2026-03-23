Бубнов назвал максимально возможное место ЦСКА по итогам нынешнего сезона в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал максимально возможное место ЦСКА по итогам нынешнего сезона в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Они, в общем-то, имеют шансы, как я и говорил, ещё попасть в тройку призёров. Ну, второе место, я думаю, всё уже. Вот эти поражения последние им перечеркнули второе место, а за тройку они поборются», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

После 22 туров чемпионата России красно-синие набрали 39 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 49 очков.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Акроном» (4 апреля).