Гендиректор «Спартака» Некрасов: Карседо пишет свою историю

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о работе испанского специалиста Хуана Карседо на посту главного тренера красно-белых. Специалист возглавил московскую команду прошлой зимой, подписав контракт до конца сезона-2027/2028. Ранее Хуан Карседо возглавлял кипрский «Пафос».

«Хуан Карлос вообще пишет свою историю: в Сочи он прервал серию, в Оренбурге — прервал. Но самое главное — насколько игра улучшается от матча к матчу. Со стороны, наверное, это было вчера видно. Надеюсь, что дальше будет ещё лучше», — сказал Некрасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.