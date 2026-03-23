Александр Максименко встретился с братом-спортсменом, выступающим в Оренбурге, после матча

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко встретился со своим старшим братом Максимом, выступающем за волейбольный клуб «Оренбуржье» из Оренбурга.

Фото: ФК «Спартак» Москва

Максименко-старший пришёл на матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» (2:0), чтобы поддержать брата. Игра состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 18'     0:2 Литвинов – 25'    

После 22 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 15-е место. Московская команда заработала 38 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова встретится с московским «Динамо» (4 апреля), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Локомотивом» (5 апреля).

Материалы по теме
«Спартак» может приобрести защитника «Бешикташа» — Ajansspor
