Александр Максименко встретился с братом-спортсменом, выступающим в Оренбурге, после матча

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко встретился со своим старшим братом Максимом, выступающем за волейбольный клуб «Оренбуржье» из Оренбурга.

Максименко-старший пришёл на матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» (2:0), чтобы поддержать брата. Игра состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

После 22 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 15-е место. Московская команда заработала 38 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова встретится с московским «Динамо» (4 апреля), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Локомотивом» (5 апреля).