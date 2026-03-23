Райс прокомментировал поражение «Арсенала» в финале Кубка лиги от «Манчестер Сити»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал поражение «канониров» в финале Кубка английской лиги от «Манчестер Сити». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «горожан». Однако Райс заявил, что данное поражение сделает лондонскую команду голоднее до побед.

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 60'     0:2 О'Райли – 64'    

«Поражение в финале [Кубка лиги] нас не остановит. Это только делает нас голоднее, чтобы продолжать развиваться и закончить сезон ещё сильнее», — приводит слова Деклана Райса журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Отметим, после этого поражения «канониры» лишились шансов сделать квадрупл (выиграть четыре трофея) по итогам нынешнего сезона.

