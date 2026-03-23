«Балтика» получила трофей за победу в импровизированном БЕТСИТИ Кубке Морского боя

В 22-м туре РПЛ калининградский клуб одержал домашнюю победу (4:0) над «Сочи» и получил импровизированный трофей за победу в БЕТСИТИ Кубке Морского боя.

В зачёт турнира идут матчи между «Балтикой», «Сочи» и махачкалинским «Динамо». Калининградцы завоевали титул досрочно, победив во всех поединках в рамках турнира.

В состоявшейся после встречи церемонии награждения кубок капитану команды Александр Филину вручили амбассадоры БЕТСИТИ, медиафутболисты Эльхан Салахов и Ольга Тигина. Ручки трофея выполнены в форме якорей, на сторонах кубка изображены корабли, в венчает награду футбольный мяч, который как будто плывёт по волнам.

Напомним, на матч с «Сочи» калининградцы вышли в специальной форме. На джерси отображены тематические атрибуты – от воротника-гюйса, как у настоящих матросов, до тех самых корабликов из детской игры «Морской бой».